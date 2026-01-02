Euphrate Nil Bosca Le Quartz Brest

Euphrate Nil Bosca

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08 21:40:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10

La comédienne convoque sur scène son double théâtral, Euphrate du nom de ce fleure traversant la Turquie, la Syrie et l’Irak pour nous conter son itinéraire.

En l’occurrence, celui d’une jeune femme normande par sa mère, turque par son père, qui tâtonne en attendant que se révèle son désir profond le théâtre. Dans ce seule-en-scène, l’artiste se fait à la fois actrice, chanteuse et danseuse, déployant, dans un décor tout en sobriété, une grande variété de personnes et de situations. Un voyage initiatique dans l’Asie Mineure de son père, le racisme bienveillant d’une conseillère d’orientation… Entre poésie et humour, ce récit d’apprentissage devient quête de soi, abordant, avec délicatesse, les questions de transmission et d’héritage.

Informations pratiques

Durée 1h10.

A partir de 12 ans.

Réservation recommandée.

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

English : Euphrate Nil Bosca

