EUPHRATE – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine mardi 2 décembre 2025.

Euphrate, lycéenne d’origine turque et normande, se lance dans un grand voyage, à la recherche de ses racines et de son avenir. Entre danse, théâtre et humour, elle explore sa double culture et les choix décisifs de la vie. Un spectacle pétillant, joyeux et bouleversant.

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94