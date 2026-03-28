Euralille à la Deûle : nature en mouvement, Plaine des sports, Lille

Euralille à la Deûle : nature en mouvement Samedi 28 mars, 13h45 Plaine des sports Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T13:45:00+01:00 – 2026-03-28T16:15:00+01:00

Fin : 2026-03-28T13:45:00+01:00 – 2026-03-28T16:15:00+01:00

Du jardin écologique aux berges de la Deûle, en passant par les mares et le chemin de halage, découvrez comment certains espaces urbains peuvent devenir de véritables corridors écologiques pour la faune et la flore.

Parcours organisé par la Ligue de protection des oiseaux

Lors de cette balades, le projet Euralille à la Deûle vous sera aussi présenté. C’est un projet métropolitain de 200 hectares, pensé sur quinze ans et guidé par une ambition bioclimatique forte.

Rendez-vous à la Plaine Félix Grimonprez – Plaine des Sports (au niveau du mobilier sportif). Arrivée à la Maison des Mobilités Durables.

De 13h45 à 16h15.

Sur inscription : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3785

Plaine des sports Av. du Petit Paradis, 59800 Lille Lille 59350 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3785 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3785 »}]

Une balade pour comprendre comment la ville évolue… et comment le vivant y trouve sa place.

©CLAIRE-MARIE REGENT