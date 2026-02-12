Eurobirdwatch comptage et découverte des oiseaux migrateurs à Valoreille

Valoreille Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

En cette période de migration, venez nous rejoindre sur un belvédère pour observer et compter les passages d’oiseaux. Ces données servent au suivi national des oiseaux. Une activité ludique sera proposée sur place pour les enfants.

RDV de 9 h à midi au point de vue de Montaigu à Valoreille. Réservation non nécessaire. Pour toute question, contacter Gabriel au 03 81 86 88 72 ou Marie-Claire au 06 76 55 00 30 (ou via groupelocal-sanceybelleherbe@lpo.fr). .

Valoreille 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 88 72 groupelocal-sanceybelleherbe@lpo.fr

