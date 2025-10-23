Eurociné | Etat limite Cinéma Le Galaxy Châteaubernard
Eurociné | Etat limite
Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard Charente
Début : 2025-10-23 20:30:00
2025-10-23
Le ciné-club Eurociné vous propose Etat limite un documentaire de Nicolas Peduzzi
English :
The Eurociné ciné-club presents Etat limite, a documentary by Nicolas Peduzzi
German :
Der Filmclub Eurociné zeigt Ihnen Etat limite, einen Dokumentarfilm von Nicolas Peduzzi
Italiano :
Il ciné-club Eurociné presenta Etat limite, un documentario di Nicolas Peduzzi
Espanol :
El ciné-club Eurociné presenta Etat limite, un documental de Nicolas Peduzzi
