Eurociné | Etat limite Cinéma Le Galaxy Châteaubernard

Eurociné | Etat limite Cinéma Le Galaxy Châteaubernard jeudi 23 octobre 2025.

Eurociné | Etat limite

Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Le ciné-club Eurociné vous propose Etat limite un documentaire de Nicolas Peduzzi

.

Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 37 98

English :

The Eurociné ciné-club presents Etat limite, a documentary by Nicolas Peduzzi

German :

Der Filmclub Eurociné zeigt Ihnen Etat limite, einen Dokumentarfilm von Nicolas Peduzzi

Italiano :

Il ciné-club Eurociné presenta Etat limite, un documentario di Nicolas Peduzzi

Espanol :

El ciné-club Eurociné presenta Etat limite, un documental de Nicolas Peduzzi

L’événement Eurociné | Etat limite Châteaubernard a été mis à jour le 2025-10-17 par Destination Cognac