Eurociné | La Ligne Cinéma Le Galaxy Châteaubernard
Eurociné | La Ligne Cinéma Le Galaxy Châteaubernard mercredi 29 octobre 2025.
Eurociné | La Ligne
Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 20:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Le ciné-club Eurociné vous propose La ligne un film d’Ursula Meier avec Stéphanie Blanchoud et Valéria Bruni-Tedeschi.
.
Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 37 98
English :
The Eurociné ciné-club presents The Line, a film by Ursula Meier starring Stéphanie Blanchoud and Valéria Bruni-Tedeschi.
German :
Der Filmclub Eurociné zeigt Ihnen La ligne ein Film von Ursula Meier mit Stéphanie Blanchoud und Valéria Bruni-Tedeschi.
Italiano :
Il ciné-club Eurociné presenta The Line, un film di Ursula Meier con Stéphanie Blanchoud e Valéria Bruni-Tedeschi.
Espanol :
El ciné-club Eurociné presenta La línea, una película de Ursula Meier protagonizada por Stéphanie Blanchoud y Valéria Bruni-Tedeschi.
L’événement Eurociné | La Ligne Châteaubernard a été mis à jour le 2025-10-17 par Destination Cognac