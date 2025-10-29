Eurociné | La Ligne Cinéma Le Galaxy Châteaubernard

Eurociné | La Ligne Cinéma Le Galaxy Châteaubernard mercredi 29 octobre 2025.

Eurociné | La Ligne

Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 20:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Le ciné-club Eurociné vous propose La ligne un film d’Ursula Meier avec Stéphanie Blanchoud et Valéria Bruni-Tedeschi.

.

Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 37 98

English :

The Eurociné ciné-club presents The Line, a film by Ursula Meier starring Stéphanie Blanchoud and Valéria Bruni-Tedeschi.

German :

Der Filmclub Eurociné zeigt Ihnen La ligne ein Film von Ursula Meier mit Stéphanie Blanchoud und Valéria Bruni-Tedeschi.

Italiano :

Il ciné-club Eurociné presenta The Line, un film di Ursula Meier con Stéphanie Blanchoud e Valéria Bruni-Tedeschi.

Espanol :

El ciné-club Eurociné presenta La línea, una película de Ursula Meier protagonizada por Stéphanie Blanchoud y Valéria Bruni-Tedeschi.

L’événement Eurociné | La Ligne Châteaubernard a été mis à jour le 2025-10-17 par Destination Cognac