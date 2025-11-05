Eurociné | L’attachement Cinéma Le Galaxy Châteaubernard
Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard Charente
Début : 2025-11-05 20:30:00
Le ciné-club Eurociné vous propose L’attachement, un film de Carine Tardieu avec Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard et César Botti.
Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 37 98
English :
The Eurociné ciné-club presents L’attachement, a film by Carine Tardieu starring Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard and César Botti.
German :
Der Filmclub Eurociné zeigt Ihnen L’attachement, einen Film von Carine Tardieu mit Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard und César Botti.
Italiano :
Il ciné-club Eurociné presenta L’attachement, un film di Carine Tardieu con Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard e César Botti.
Espanol :
El ciné-club Eurociné presenta L’attachement, una película de Carine Tardieu protagonizada por Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard y César Botti.
