Eurociné | L’attachement Cinéma Le Galaxy Châteaubernard

Eurociné | L’attachement

Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Le ciné-club Eurociné vous propose L’attachement, un film de Carine Tardieu avec Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard et César Botti.

.

Cinéma Le Galaxy 1 rue de la Belle Allée Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 37 98

English :

The Eurociné ciné-club presents L’attachement, a film by Carine Tardieu starring Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard and César Botti.

German :

Der Filmclub Eurociné zeigt Ihnen L’attachement, einen Film von Carine Tardieu mit Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard und César Botti.

Italiano :

Il ciné-club Eurociné presenta L’attachement, un film di Carine Tardieu con Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard e César Botti.

Espanol :

El ciné-club Eurociné presenta L’attachement, una película de Carine Tardieu protagonizada por Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard y César Botti.

L’événement Eurociné | L’attachement Châteaubernard a été mis à jour le 2025-10-17 par Destination Cognac