Eurodesk, partir à l’étranger Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Eurodesk

Eurodesk, partir à l’étranger Atelier Info Jeunes Chartres Chartres mercredi 14 janvier 2026.

Eurodesk, partir à l’étranger Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-14 14:00:00
fin : 2026-01-14 17:00:00

Date(s) :
2026-01-14

Stages, jobs, volontariat, échanges… découvrez comment vivre une expérience à l’étranger et préparer votre projet.
  .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32  bij28@agglo-ville.chartres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Internships, jobs, volunteering, exchanges? find out how to gain experience abroad and prepare your project.

L’événement Eurodesk, partir à l’étranger Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-12-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES