EuroFence League – compétition européenne d’escrime Colmar

Informations pratiques

Colmar

EuroFence League – compétition européenne d’escrime

2 Rue de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 08:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Colmar accueillera la 1ère étape de la saison de l’Eurofence League Épée, un prestigieux circuit européen. Plus de 400 escrimeuses et escrimeurs venus de toute l’Europe se retrouveront pour 2 journées de compétition intense. Précision, maîtrise technique, combativité et passion seront présents.

Colmar accueillera la première étape de la saison de l’Eurofence League Épée, un prestigieux circuit européen organisé par les SRC Escrime, en partenariat avec la Fédération Européenne d’Escrime.

À cette occasion, plus de 400 escrimeuses et escrimeurs venus de toute l’Europe se retrouveront pour deux journées de compétition intense. Précision, maîtrise technique, combativité et passion seront au rendez-vous pour ce grand rendez-vous international qui marquera le lancement de la saison européenne.

Le public pourra assister gratuitement à des assauts de très haut niveau et découvrir toute l’élégance et l’exigence de l’escrime sportive au travers de rencontres spectaculaires où chaque athlète donnera le meilleur de lui-même pour décrocher les premières places du classement.

Petite restauration sur place.

Venez nombreux encourager les tireurs et tireuses européens et vivre au plus près l’intensité d’une compétition internationale d’escrime ! 0 .

2 Rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 56 98 colmar-escrime@wanadoo.fr

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English :

Colmar will host the first stage of the women’s Eurofence League season, a prestigious European circuit. More than 400 fencers from all over Europe will gather for two days of intense competition. Precision, technical mastery, fighting spirit, and passion will be on full display.

L’événement EuroFence League – compétition européenne d’escrime Colmar a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de Colmar