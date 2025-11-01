Euromaritime 2026 Parc Chanot Marseille

Euromaritime 2026 3 – 5 février 2026 Parc Chanot Bouches-du-Rhône

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-03T09:00:00 – 2026-02-03T17:00:00

Fin : 2026-02-05T09:00:00 – 2026-02-05T17:00:00

Euromaritime : Le salon incontournable des industries maritimes et fluviales européennes

Euromaritime est le rendez-vous majeur des acteurs du maritime et du fluvial en Europe. Ce salon biennal se tient à Marseille, au Parc Chanot, et constitue une plateforme unique d’échanges et d’affaires pour les professionnels du secteur. Il rassemble constructeurs, équipementiers, armateurs, ports, opérateurs logistiques, experts en transition énergétique et startups innovantes autour des enjeux clés de la filière maritime.

Avec la montée en puissance des défis liés à la décarbonation, à la digitalisation et à la compétitivité industrielle, Euromaritime s’impose comme un laboratoire d’innovation et un accélérateur de solutions pour répondre aux exigences environnementales et économiques du secteur.

Un salon au cœur de l’économie bleue et des transitions maritimes

L’industrie maritime et fluviale fait face à des transformations majeures :

Transition énergétique et décarbonation : énergies alternatives (hydrogène, biocarburants, électrification), propulsion propre et réduction des émissions de CO₂.

Numérisation et innovation technologique : intelligence artificielle, automatisation, maintenance prédictive et cybersécurité dans les infrastructures maritimes.

Nouvelles réglementations et enjeux de souveraineté : évolution du cadre législatif européen, zones à faibles émissions, infrastructures portuaires intelligentes.

Économie circulaire et construction navale durable : recyclage des navires, nouveaux matériaux, innovations en réparation et en construction navale.

Un programme riche pour structurer l’avenir du maritime et du fluvial

Le salon Euromaritime propose un agenda dynamique et interactif, avec :

✅ Un espace d’exposition où se retrouvent les principaux acteurs du marché : entreprises leaders, PME innovantes et startups du maritime.

✅ Des conférences stratégiques et techniques, animées par des experts internationaux, abordant les mutations de la filière.

✅ Un programme SEAnnovation dédié aux startups du maritime, mettant en avant les nouvelles solutions technologiques.

✅ Des rencontres BtoB favorisant le développement commercial et les opportunités de collaboration.

✅ Des démonstrations et ateliers sur les dernières innovations en propulsion, connectivité maritime et gestion portuaire.

Pourquoi participer à Euromaritime ?

Anticiper les évolutions du secteur et découvrir les tendances clés.

Rencontrer les décideurs et acteurs majeurs du maritime et du fluvial.

Trouver des solutions innovantes pour répondre aux défis environnementaux et technologiques.

Développer son réseau et nouer des partenariats stratégiques.

En mettant en lumière les innovations, les politiques et les nouvelles dynamiques du secteur maritime, Euromaritime s’affirme comme le carrefour incontournable des acteurs de l’économie bleue en Europe. ⚓

Parc Chanot Parc chanot marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

