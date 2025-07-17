Euromaritime Palais des Congrès Marseille

Euromaritime

Du mardi 3 au jeudi 5 février 2026 de 9h à 18h. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-03 09:00:00

fin : 2026-02-05 18:00:00

2026-02-03

Le salon Euromaritime affirme sa position d’acteur incontournable des industries de la mer et de l’économie bleue.Professionnels

Au cœur du maritime, le salon réunit l’ensemble des acteurs des filières des industries de la mer françaises, européennes et méditerranéennes et tout particulièrement le transport maritime, les Ports, la Construction et la réparation navale ainsi que les technologies maritimes d’avenir. .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Euromaritime trade show confirms its position as a key player in the marine industries and the blue economy.

German :

Die Messe Euromaritime bekräftigt ihre Position als unumgänglicher Akteur der Meeresindustrie und der blauen Wirtschaft.

Italiano :

La fiera Euromaritime conferma la sua posizione di protagonista delle industrie marine e della blue economy.

Espanol :

El salón Euromaritime confirma su posición de actor clave de las industrias marítimas y la economía azul.

