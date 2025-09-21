Euroméditerranée « 30 ans en 30 lieux », un voyage à travers trois décennies de métamorphoses – visite commentée par l’historienne Judith Aziza Docks Village – Les Docks Atrium 10.1 10 place de la Joliette – Entrée B, rue des Docks Marseille

Euroméditerranée « 30 ans en 30 lieux », un voyage à travers trois décennies de métamorphoses – visite commentée par l’historienne Judith Aziza Dimanche 21 septembre, 15h30 Docks Village – Les Docks Atrium 10.1 10 place de la Joliette – Entrée B, rue des Docks Bouches-du-Rhône

Visite limitée à 50 personnes

Depuis 1995, Euroméditerranée œuvre à la rénovation et à la requalification de l’ancienne zone industrialo-portuaire de Marseille. À l’occasion de ses 30 ans, l’EPAEM a conçu une exposition retraçant l’histoire de cette transformation, en collaboration avec l’historienne Judith Aziza. Véritable rétrospective, « 30 ans en 30 lieux » plonge au cœur des grands chantiers, des réalisations marquantes et des réhabilitations qui ont façonné le visage de la ville. De la Belle de Mai au Canet, en passant par la Joliette et Arenc, ce parcours visuel – mêlant photos, films et objets – revient sur 30 sites emblématiques chargés d’histoire qui ont redessiné Marseille pour en faire le territoire attractif d’aujourd’hui.

Docks Village – Les Docks Atrium 10.1
10 place de la Joliette – Entrée B, rue des Docks
13002 Marseille
Accès métro -tramway – bus Place de la Joliette

« 30 ans en 30 lieux », un voyage à travers trois décennies de métamorphoses

