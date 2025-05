Europa Cup FFFCN et WLNB – Halle Chaban Delmas Valence, 1 juin 2025 10:00, Valence.

Drôme

Europa Cup FFFCN et WLNB Halle Chaban Delmas Avenue Colonel Arnaud Beltrame Valence Drôme

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Venez découvrir le bodybuilding lors d’une compétition inédite !

Halle Chaban Delmas Avenue Colonel Arnaud Beltrame

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 10 67

English :

Come and discover bodybuilding in an unprecedented competition!

German :

Erleben Sie Bodybuilding in einem noch nie dagewesenen Wettbewerb!

Italiano :

Venite a scoprire il bodybuilding in una competizione tutta nuova!

Espanol :

¡Venga a descubrir el culturismo en una competición inédita!

