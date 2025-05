STEL-R et GATA SANTA / Live DJ set – Europa Expérience Paris, 7 juin 2025, Paris.

Europa Expérience Paris ouvre ses portes à des artistes venus de toute l’Europe pour une Nuit Blanche mêlant vidéo, danse et musique électronique. Aux platines, deux DJ : le Bruxellois Stel-R pour un warm-up dédié aux musiques de film du monde entier, et la Colombienne Maria B Gatasanta – installée à Barcelone – qui fera vibrer la piste avec ses sets House enflammés.

Maria B Gatasanta a débuté sa carrière en tant que bassiste et disc-jockey dans les cercles underground de Bogotá. Après avoir découvert Cybotron, le projet phare de Détroit qui a donné naissance au genre musical « Techno », elle développe un goût pour le punk, l’industriel et l’électronique orientée dancefloor. Elle s’installe à Paris dans les années 2000 pour faire évoluer sa carrière, se concentrant sur l’électro et la techno lysergique.

Stel-R est une figure emblématique de la scène musicale bruxelloise et européenne, avec plus de 25 ans d’expérience derrière les platines. Passionné de musique, il explore des genres variés allant du Funk au Psychédélique cinématique, en passant par le Jazz et le disco ou encore la house music.

En partenariat avec Europavox.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h30 à 23h30

gratuit Tout public.

Europa Expérience 28 Place de la Madeleine 75008 Paris

Une Nuit Blanche européenne et festive sur fond de musique électronique.