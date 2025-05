FICEP / D A N S E (S) – Europa Expérience Paris, 7 juin 2025, Paris.

Vidéo

Pour la deuxième année consécutive, le Ficep lance le projet D A N S E (S), né d’une envie profonde de présenter à Paris un paysage chorégraphique de danse contemporaine issue de différents pays. La sélection exigeante des commissaires du Danemark, de l’Estonie, de la Grèce, de l’Irlande, du Québec, d’Italie, d’Ukraine, de la Pologne et de Taïwan se réunit dans une programmation commune. Neuf films de danse créés par des chorégraphes et des danseurs passionnés parlent à travers l’écran de la diversité, de la beauté et des maux du monde contemporain.

Sans même se consulter, ce commissariat international a dévoilé une thématique très forte : l’humain dans une lutte permanente, à travers les différents positionnements géographiques et situations où l’être est amené à se surpasser. Ainsi, nous observons la puissance d’un corps humain dans son dépassement de soi, son enfermement, sa lutte, sa chute, son silence, sa détente et dans sa rébellion. Autant d’états qui s’entremêlent dans les univers de D A N S E (S).

Participants :

Le Bicolore – La Maison du Danemark présente : RAMMATIK : Rannvá Káradóttir and Marianna Mørkøre / Ambassade d’Estonie présente : Rūta Ronja Pakalne (LV) / Johhan Rosenberg (EE) / Centre Culturel Hellénique présente : Emmanouela Pechynaki / Dancers : Anastasia Galati, Foteini Passa, Konstantina Tsimeka / Institut Culturel Italien présente : Thomas Martino Dancer : Gaia Mentoglio Film de Rubén Darío Banol Herrera / Centre Culturel Irlandais présente : Iseli and Derek Pedros, in collaboration with Rocío Dominguez / Institut Polonais présente : Iwona Pasińska (Choreographe) / Délégation Générale du Québec présente : Caraz et Alessandro Giaquinto / Centre Culturel de Taïwan présente : Nayaw (Choreographe) / Institut Ukrainien présente : Dolgikh Olena

Avec le soutient du Ministère de la Culture et de la Ville de Paris.

Avec le commissariat de DANSEFILM Danemark, l’Ambassade d’Estonie, Athens Video Dance Project, l’Academia Nationale di Danza, Dublin Dance Festival, Polski Teatr Tanca, MAndoline Hybride / Art Contemporain, le Centre Culturel de Taiwan, Ukrainian Contemporary Dance Platform.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Europa Expérience 28 Place de la Madeleine 75008 Paris

Métro -> 8 : Madeleine (Paris) (111m)

Bus -> 4245528494 : Madeleine (Paris) (111m)

Vélib -> Godot de Mauroy – Madeleine (107.32m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.ficep.info/danses2025

9 pays, 9 chorégraphes, place à la danse !