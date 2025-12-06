EUROPA PARTY Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 11:00 – 14:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

? Venez partager un moment gourmand et festif à Europa Nantes !Les associations de la Maison de l’Europe vous invitent à un brunch participatif autour des spécialités de fin d’année venus des quatre coins du continent.Emmenez des plats de Noël de votre pays de cœur ! ????Venez goûter, partager et voyager à Europa Nantes. Entrée libre, samedi 6 décembre, 11h-14h???? Maison de l’Europe – Europa Nantes90 Boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes————————————————————?? COMMENT VENIR ????? En transport en commun :Ligne 5 arrêt Quai des AntillesLigne 1 Chantiers navals???? En vélo : de nombreux stationnements sont disponibles sur site.???? En voiture: possibilité de se garer sur le parking du hangar à Bananes (parking Quai Président Wilson).

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu