Interprète, musicienne de kora et compositrice belgo-camerounaise, Lubiana nous entraîne dans un univers qui fascine par la richesse de ses sonorités venant d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du nord. Basée sur l’émotion, la musique de Lubiana est un habile alliage de songwriting pop et de mélodies aériennes où, terre et ciel, timbres cristallins et sons organiques, semblent lancer des appels et se répondre à la manière des call and response du blues et du gospel afro-américain.

Au coeur de ses morceaux s’entrechoquent mélodies ancestrales provenant de son incroyable maîtrise de la kora, sonorités urbaines et rémanences de la musique classique.

Concert gratuit. Réservation au 06 76 32 08 32 ou sur microfolie@lasouterraine.fr .

Rue de Lavaud Microfolie

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 08 32

