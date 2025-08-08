Europe Circus Rue du Port Trébeurden
Europe Circus
Rue du Port Jardins de Ker Nelly Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-08-08 18:00:00
fin : 2025-08-08
2025-08-08 2025-08-09
Spectacle dans les jardins de Ker Nelly.
L’homme laser ; avec la Pat Patrouille et King Kong. .
Rue du Port Jardins de Ker Nelly Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 84 87 83
