EUROPE CENTRE CULTUREL BONNEFOY Toulouse
EUROPE CENTRE CULTUREL BONNEFOY Toulouse mardi 12 mai 2026.
EUROPE
CENTRE CULTUREL BONNEFOY 4 Rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:50:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Rendez-vous au centre culturel de Bonnefoy pour un spectacle ludique et décalé !
Du mythe d’Europe à l’Union européenne, deux interprètes entraînent le public dans un voyage ludique et décalé, guidés par les pas de figures visionnaires comme Louise Weiss. Un spectacle qui questionne nos racines, éclaire le fonctionnement de nos institutions et nous invite à rêver
l’Europe de demain. 12 .
CENTRE CULTUREL BONNEFOY 4 Rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at the Bonnefoy cultural center for a fun, offbeat show!
L’événement EUROPE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE