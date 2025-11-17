European Cyber Week | L’Université de Rennes sera présente à l’édition 2025 Couvent des Jacobins Rennes 17 – 20 novembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’Université de Rennes sera présente à l’ECW 2025 avec deux stands, le premier dédié à la cybersécurité et le second stand à l’intelligence artificielle

L’Université de Rennes à l’European Cyber Week 2025

Du 17 au 20 novembre 2025 – Couvent des Jacobins, Rennes (Accès gratuit pour l’ECW, hors CAID et C&ESAR) L’Université de Rennes participera à la dixième édition de l’European Cyber Week (ECW), l’un des événements européens majeurs dédiés à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle. Organisée au Couvent des Jacobins à Rennes, cette édition réunira acteurs académiques, industriels et institutionnels autour des grands enjeux du numérique et de la souveraineté technologique.

### Deux espaces pour découvrir nos expertises

Retrouvez l’Université de Rennes sur deux stands tout au long de l’événement :

### Intelligence Artificielle – Stand C1bis

En partenariat avec le Cluster SequoIA et le projet TIARe (Toute l’Intelligence Artificielle à Rennes), ce stand mettra à l’honneur les projets de recherche, les innovations et les formations en IA développées à Rennes. – Une intervention de Sophie Alain Bailhache présentera notamment les formations en intelligence artificielle de l’ISTIC.

### Cybersécurité – Stand 49

Avec la Cyberschool et le programme CyberSkills4All, ce stand permettra de découvrir l’offre de formation et de recherche de l’Université de Rennes dans le domaine de la cybersécurité, un secteur stratégique et en constante évolution. – Stéphane Szymanski, représentant de la Cyberschool, participera à la table ronde “Se reconvertir dans la cyber”, dédiée aux parcours de formation et aux opportunités professionnelles offertes dans ce domaine en plein essor.

### Rencontrez nos équipes et explorez nos projets

Tout au long de l’ECW, enseignants, chercheurs et chercheuses de l’Université de Rennes seront présents pour échanger avec le public, présenter leurs travaux et partager les perspectives d’avenir dans ces deux domaines clés du numérique. Rendez-vous du 17 au 20 novembre 2025 au Couvent des Jacobins (20 place Sainte-Anne, Rennes) pour découvrir comment l’Université de Rennes contribue à façonner les technologies de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-17T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T18:00:00.000+01:00

1



Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine