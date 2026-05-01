Urrugne

Eusfera, Journée autour de la langue basque

1 Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Du 7 au 17 mai, le mouvement Taupa, en partenariat avec les communes et les acteurs locaux, organise dans tout le territoire une initiative appelée Eusfera, destinée aux parents d’enfants de 0 à 12 ans, qu’ils soient bascophones ou non.

Dans ce cadre, à Urrugne, une journée complète d’activités pour pratiquer l’euskara en famille est organisée par l’Ikastola d’Urrugne, la foire aux livres de Ciboure et la mairie.

Au programme

Le matin un atelier de mutxiko proposé par l’association Dantzatuz

À midi dans le cadre d’AZOKAROA organisé par le salon du livre de Ciboure, un récital poétique itinérant autour du livre Uhaintsaren negarra de Jon Garmendia et Ortzi Oihartzabal

L’après-midi un atelier de jeux de société en euskara animé par l’association Jokorin, destiné aux familles. Pour les parents non-bascophones ce sera l’occasion d’apprendre quelques mots en euskara .

1 Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 54 32 14

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English : Eusfera, Journée autour de la langue basque

L’événement Eusfera, Journée autour de la langue basque Urrugne a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque