Informations pratiques

Lantabat

Euskal race course d’obstacles

Behaune Nord Lantabat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’Euskal Race Quand le Pays Basque unit défi sportif et cohésion d’équipe. Préparez-vous à une immersion totale dans la nature basque à Lantabat, une course à obstacles qui promet bien plus qu’un simple défi physique. Au cœur des paysages majestueux de Lantabat, cet événement se veut un véritable moment de partage, de solidarité et de dépassement de soi, le tout dans une ambiance festive et conviviale. Une aventure en pleine nature pour tous les niveaux. Les participants à affrontent une série d’obstacles, qu’ils soient naturels ou spécialement conçus pour l’occasion. Au programme glissades dans la boue, franchissement de murs, traversée de rivières, port de charges et passages en rampant. Chaque épreuve est pensée pour repousser les limites tout en garantissant plaisir et amusement, le tout au grand air, entre montanes, forêts et vallées. .

Behaune Nord Lantabat 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 41 69 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Euskal race course d’obstacles

L’événement Euskal race course d’obstacles Lantabat a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque