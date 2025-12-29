Euskal Trail Saint-Étienne-de-Baïgorry

Euskal Trail

Place du village Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Euskal Trails 2026 courses de montagne au choix par équipes de 2 coureurs, sur 2 jours (et 1 pour les enfants ttiki trail), à travers la vallée des Aldudes, d’Urepel à Baigorri, dans un cadre naturel et préservé. .

Place du village Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@euskalraid.com

