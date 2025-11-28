Euskal Txokoa, jeux de société avec Joko®in Médiathèque Saint-Jean-de-Luz

Euskal Txokoa, jeux de société avec Joko®in

Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Cette année encore, la Ville de Saint-Jean-de-Luz participe à Euskararen urtaroa, organisé par la Communauté d’agglomération Pays Basque, en proposant un programme d’animations.

Euskal Txokoa, jeux de société avec Joko®in .

Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 88 direction.culture@saintjeandeluz.fr

English : Euskal Txokoa, jeux de société avec Joko®in

German : Euskal Txokoa, jeux de société avec Joko®in

Italiano :

Espanol : Euskal Txokoa, jeux de société avec Joko®in

L’événement Euskal Txokoa, jeux de société avec Joko®in Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque