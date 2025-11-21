Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu Bayonne

Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu

Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu Bayonne vendredi 21 novembre 2025.

Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu

25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : -3 – -3 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Baionako historia eta arima ezagutzeko gakoak emanen dizkizue ibilaldi honek, bidaia polit bat kai, karrika, harresi, katedrala edota txokolatearen inguruan.
Bi orduko bisita gidatua.
Publiko orori irekia.
Argibideak eta izen emateak joana@visitbayonne.com 07 57 00 89 31   .

25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   joana@visitbayonne.com

English : Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu

German : Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu

Italiano :

Espanol : Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu

L’événement Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu Bayonne a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Bayonne