Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu Bayonne
Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu Bayonne vendredi 21 novembre 2025.
Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu
25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : -3 – -3 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Baionako historia eta arima ezagutzeko gakoak emanen dizkizue ibilaldi honek, bidaia polit bat kai, karrika, harresi, katedrala edota txokolatearen inguruan.
Bi orduko bisita gidatua.
Publiko orori irekia.
Argibideak eta izen emateak joana@visitbayonne.com 07 57 00 89 31 .
25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine joana@visitbayonne.com
English : Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu
German : Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu
Italiano :
Espanol : Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu
L’événement Euskararen Urtaroa Baiona Ezagutu Bayonne a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Bayonne