Euskararen urtaroa Donibane Garaziko Joko Pista Bureau d’Accueil Touristique Saint-Jean-Pied-de-Port
Euskararen urtaroa Donibane Garaziko Joko Pista Bureau d’Accueil Touristique Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 26 novembre 2025.
Euskararen urtaroa Donibane Garaziko Joko Pista
Bureau d’Accueil Touristique 14 place de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Herri harresiduna kurrituko duzue Guilhem beilaria enigmoen bidez! Liburuxka eta plano batekin Donibane Garazi deskubrituko duzue. Argazki Makina edo telefono mugikor bat baliagarriak izanen dira !
Iraupen 1h30, joko pista 1h15. Azterketa 15mn. .
Bureau d’Accueil Touristique 14 place de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
English : Euskararen urtaroa Donibane Garaziko Joko Pista
German : Euskararen urtaroa Donibane Garaziko Joko Pista
Italiano :
Espanol : Euskararen urtaroa Donibane Garaziko Joko Pista
L’événement Euskararen urtaroa Donibane Garaziko Joko Pista Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Pays Basque