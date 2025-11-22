Euskararen urtaroa herri itzulia euskaraz Ordiarp
Euskararen urtaroa herri itzulia euskaraz
Bourg Ordiarp Pyrénées-Atlantiques
Vous êtes invités à Ordiarp.
Depuis le fronton du village, une promenade courte et facile est proposée. À travers les rues, nous découvrirons les particularités du village son histoire, son architecture, sa culture, etc, avec les témoignages de quelques habitants et des anecdotes savoureuses !Tout public. .
Bourg Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 32 10 83
