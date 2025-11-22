Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Euskararen urtaroa herri itzulia euskaraz Ordiarp samedi 22 novembre 2025.

Bourg Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Vous êtes invités à Ordiarp.
Depuis le fronton du village, une promenade courte et facile est proposée. À travers les rues, nous découvrirons les particularités du village son histoire, son architecture, sa culture, etc, avec les témoignages de quelques habitants et des anecdotes savoureuses !Tout public.   .

Bourg Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 32 10 83 

