Euskararen Urtaroa karaoke euskaraz Salle communale Ordiarp

Euskararen Urtaroa karaoke euskaraz

Salle communale Bourg Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Organisé par l’association Khanta d’Urdinarbe et le bar Panpi.

Après la pastorale des Sibastarrak, un groupe de chanteurs s’est formé à Urdinarbe Khanta, dirigé par Mathilde Egurbide. Ils se réunissent tous les quinze jours, et ce groupe nous propose d’ouvrir un karaoké pour toutes celles et ceux qui souhaitent chanter en basque. Au bar Panpi, il y aura des pintxos et des boissons. Faisons résonner le chant basque dans les rues ! .

Salle communale Bourg Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 31 71 49

