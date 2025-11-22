Euskararen Urtaroa Karaoke Mairie Guéthary

Euskararen Urtaroa Karaoke

Mairie 450 avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Karaoké en euskara et apéritif

Boissons offertes A vous d’apporter les pintxos ! .

Mairie 450 avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83

English : Euskararen Urtaroa Karaoke

German : Euskararen Urtaroa Karaoke

Italiano :

Espanol : Euskararen Urtaroa Karaoke

L’événement Euskararen Urtaroa Karaoke Guéthary a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Pays Basque