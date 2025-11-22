Euskararen Urtaroa Karaoke Mairie Guéthary
Euskararen Urtaroa Karaoke Mairie Guéthary samedi 22 novembre 2025.
Euskararen Urtaroa Karaoke
Mairie 450 avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Karaoké en euskara et apéritif
Boissons offertes A vous d’apporter les pintxos ! .
Mairie 450 avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83
English : Euskararen Urtaroa Karaoke
German : Euskararen Urtaroa Karaoke
Italiano :
Espanol : Euskararen Urtaroa Karaoke
L’événement Euskararen Urtaroa Karaoke Guéthary a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Pays Basque