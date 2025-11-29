Euskararen urtaroa nor naizen baneki bourg Licq-Athérey
Euskararen urtaroa nor naizen baneki bourg Licq-Athérey samedi 29 novembre 2025.
Euskararen urtaroa nor naizen baneki
bourg Salle municipale Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Vous êtes invités à Licq.
Si je savais qui je suis… Et toi, le sais-tu ? Comment savoir si l’on est bien celui que l’on prétend être ? Dans le reflet de ses parents ? Dans celui de ses enfants ? En lisant les traces laissées derrière soi ? Comment savoir qui on est, si l’on mute sans cesse dans un environnement en perpétuel mouvement ? La découverte de la main de bronze d’Irulegi inspire ce spectacle. Et si le théâtre était le meilleur terrain pour une archéologie introspective ? Sur réservation. .
bourg Salle municipale Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine elgebarrena@gmail.com
English : Euskararen urtaroa nor naizen baneki
German : Euskararen urtaroa nor naizen baneki
Italiano :
Espanol : Euskararen urtaroa nor naizen baneki
L’événement Euskararen urtaroa nor naizen baneki Licq-Athérey a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Pays Basque