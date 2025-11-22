Euskararen urtaroa petites histoires et poèmes musicaux Bidasoatik harago

Prefosta elkartea Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Vous êtes invités à Tardets.

Vous y découvrirez Xabi Solano & Jon Garmendia Txuria , qui vous invitent à un voyage sensible et vibrant au-delà de la Bidassoa. Bidasoatik Harago mêle contes courts, poèmes, trikitixa et guitare, dans un spectacle où les mots et la musique s’entrelacent pour parler du territoire, de la culture, de l’histoire, des rêves et de l’amour. Une proposition simple et profonde, une heure et quart de poésie sonore pour éveiller les sens et partager un moment chaleureux avec le public. Un divertissement riche, entre nord et sud, porté par la rivière Bidassoa, les voix et les émotions. .

Prefosta elkartea Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine andoze.kultur.alkartea@gmail.com

English : Euskararen urtaroa petites histoires et poèmes musicaux Bidasoatik harago

German : Euskararen urtaroa petites histoires et poèmes musicaux Bidasoatik harago

Italiano :

Espanol : Euskararen urtaroa petites histoires et poèmes musicaux Bidasoatik harago

L’événement Euskararen urtaroa petites histoires et poèmes musicaux Bidasoatik harago Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Pays Basque