Euskararen urtaroa RR errezitaldi poetiko-bertso-performatibo-irakurri ikus-entzutekoa Théâtre Tokia Mauléon-Licharre vendredi 21 novembre 2025.
Théâtre Tokia 18 rue des frères Barrenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Vous êtes invités à Mauléon.
Mailen Lujanbio définit ainsi le récital RR est une performance de mots. Des mots dits et chantés, oraux et écrits, à voir et à entendre. Le spectacle utilise le langage comme matière première, qu’il pétrit et façonne sous différentes formes pour aborder les thèmes de notre époque. Issu de la voix de Maialen Lujanbio, RR est un récital à la fois poétique, chanté, performatif et lu — une expérience visuelle et sonore. Tout public. .
Théâtre Tokia 18 rue des frères Barrenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
