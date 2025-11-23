Euskararen Urtaroa soirée concert/poésie Allande Oihenart elez eta kantuz Larceveau-Arros-Cibits
Euskararen Urtaroa soirée concert/poésie Allande Oihenart elez eta kantuz Larceveau-Arros-Cibits dimanche 23 novembre 2025.
Euskararen Urtaroa soirée concert/poésie Allande Oihenart elez eta kantuz
Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Dans le cadre de la saison culturelle en euskara, concert et poésie avec Jean-Yves Roques, Pantxix Bidart, Gidor Bilbao. .
Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 81 91
English : Euskararen Urtaroa soirée concert/poésie Allande Oihenart elez eta kantuz
German : Euskararen Urtaroa soirée concert/poésie Allande Oihenart elez eta kantuz
Italiano :
Espanol : Euskararen Urtaroa soirée concert/poésie Allande Oihenart elez eta kantuz
L’événement Euskararen Urtaroa soirée concert/poésie Allande Oihenart elez eta kantuz Larceveau-Arros-Cibits a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Pays Basque