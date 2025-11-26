Euskararen Urtaroa Sorcellerie et gravure entre histoire et création CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Euskararen Urtaroa Sorcellerie et gravure entre histoire et création

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2 Quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Visite du site avec une guide-conférencière, pour les membres du club sénior Lagun Artean de Saint Jean de Luz mais ouvert à tout public sénior.

Plongez dans l’histoire fascinante des sorcières de Ciboure !

Cette expérience débutera par une courte visite guidée du CIAP Les Récollets, à la découverte des procès en sorcellerie de 1610 qui ont marqué le Pays basque. Puis, elle sera suivie d’un atelier de gravure où chacun pourra créer son œuvre inspirée de l’univers mystérieux de la sorcellerie.

Gratuit, sur inscription (places limitées) .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2 Quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 26 60

English : Euskararen Urtaroa Sorcellerie et gravure entre histoire et création

German : Euskararen Urtaroa Sorcellerie et gravure entre histoire et création

Italiano :

Espanol : Euskararen Urtaroa Sorcellerie et gravure entre histoire et création

L’événement Euskararen Urtaroa Sorcellerie et gravure entre histoire et création Ciboure a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque