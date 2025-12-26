Eusko eguna journée de la monnaie locale du Pays Basque

Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Marché local et village associatif. Animations diverses toute la journée.

En soirée, sous le marché couvert concerts avec SU TA GAR, BELAKO et ZETKIN. .

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eusko eguna journée de la monnaie locale du Pays Basque

L’événement Eusko eguna journée de la monnaie locale du Pays Basque Espelette a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Pays Basque