Eusko eguna journée de la monnaie locale du Pays Basque, Espelette
Eusko eguna journée de la monnaie locale du Pays Basque, Espelette samedi 18 avril 2026.
Eusko eguna journée de la monnaie locale du Pays Basque
Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 1 – 1 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Marché local et village associatif. Animations diverses toute la journée.
En soirée, sous le marché couvert concerts avec SU TA GAR, BELAKO et ZETKIN. .
Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eusko eguna journée de la monnaie locale du Pays Basque
L’événement Eusko eguna journée de la monnaie locale du Pays Basque Espelette a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Pays Basque