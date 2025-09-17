EVA BIODANZA MINERVOIS Cesseras

EVA BIODANZA MINERVOIS Cesseras mercredi 17 septembre 2025.

EVA BIODANZA MINERVOIS

SALLE POLYVALENTE Cesseras Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-09-17

fin : 2026-02-11

2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28

Découvrez la Biodanza avec Eva dans le Minervois une pratique joyeuse qui relie mouvement, musique et émotion pour stimuler vitalité, créativité et lien humain. Accessible à tous, pour danser la vie en douceur et en profondeur.

C’est officiel !

Cette année la biodanza s’invite à Cesseras dans le Minervois chaque mercredi soir !

Cette merveilleuse pratique nous permet de nous relier depuis le coeur, de laisser émerger un mouvement spontané et de faire circuler la vie foisonnante en nous ! Au programme un shoot d’hormones dans un voyage vivant, vibrant et riche en émotions.

Ouverture du groupe le 17 septembre !

Danse non chorégraphiée

Cours pour adultes chaque mercredi soir de 18h45 à 20h45

Aucun pré-requis L’envie de danser et nous relier plus intensément à la vie suffit ! (Pas besoin de « savoir » danser hein ! Je te vois venir !) .

SALLE POLYVALENTE Cesseras 34210 Hérault Occitanie +33 6 52 36 42 85

English :

Discover Biodanza with Eva in the Minervois: a joyful practice that links movement, music and emotion to stimulate vitality, creativity and human connection. Accessible to all, to dance life gently and deeply.

German :

Entdecken Sie Biodanza mit Eva im Minervois: eine freudvolle Praxis, die Bewegung, Musik und Emotionen miteinander verbindet, um Vitalität, Kreativität und menschliche Bindung zu fördern. Für alle zugänglich, um das Leben sanft und tiefgründig zu tanzen.

Italiano :

Scoprite la Biodanza con Eva nel Minervois: una pratica gioiosa che unisce movimento, musica ed emozioni per stimolare la vitalità, la creatività e la connessione umana. Accessibile a tutti, è un modo dolce e profondo di danzare attraverso la vita.

Espanol :

Descubra la Biodanza con Eva en el Minervois: una práctica alegre que une movimiento, música y emoción para estimular la vitalidad, la creatividad y la conexión humana. Accesible a todos, es una forma suave y profunda de bailar por la vida.

