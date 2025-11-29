EVA BIODANZA MINERVOIS Cesseras

EVA BIODANZA MINERVOIS

SALLE POLYVALENTE Cesseras Hérault

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-14

2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28

Découvrez la Biodanza avec Eva dans le Minervois une pratique joyeuse qui relie mouvement, musique et émotion pour stimuler vitalité, créativité et lien humain. Accessible à tous, pour danser la vie en douceur et en profondeur.

C’est officiel !

Cette année la biodanza s’invite à Cesseras dans le Minervois chaque mercredi soir !

Cette merveilleuse pratique nous permet de nous relier depuis le coeur, de laisser émerger un mouvement spontané et de faire circuler la vie foisonnante en nous ! Au programme un shoot d’hormones dans un voyage vivant, vibrant et riche en émotions.

Ouverture du groupe le 17 septembre !

Danse non chorégraphiée

Cours pour adultes chaque mercredi soir de 18h45 à 20h45

Aucun pré-requis L’envie de danser et nous relier plus intensément à la vie suffit ! (Pas besoin de savoir danser hein ! Je te vois venir !) .

SALLE POLYVALENTE Cesseras 34210 Hérault Occitanie +33 6 52 36 42 85

English :

Discover Biodanza with Eva in the Minervois: a joyful practice that links movement, music and emotion to stimulate vitality, creativity and human connection. Accessible to all, to dance life gently and deeply.

