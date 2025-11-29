EVA BIODANZA MINERVOIS Cesseras
EVA BIODANZA MINERVOIS Cesseras mercredi 1 avril 2026.
EVA BIODANZA MINERVOIS
SALLE POLYVALENTE Cesseras Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-22
2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Découvrez la Biodanza avec Eva dans le Minervois une pratique joyeuse qui relie mouvement, musique et émotion pour stimuler vitalité, créativité et lien humain. Accessible à tous, pour danser la vie en douceur et en profondeur.
C’est officiel !
Cette année la biodanza s’invite à Cesseras dans le Minervois chaque mercredi soir !
Cette merveilleuse pratique nous permet de nous relier depuis le coeur, de laisser émerger un mouvement spontané et de faire circuler la vie foisonnante en nous ! Au programme un shoot d’hormones dans un voyage vivant, vibrant et riche en émotions.
Ouverture du groupe le 17 septembre !
Danse non chorégraphiée
Cours pour adultes chaque mercredi soir de 18h45 à 20h45
Aucun pré-requis L’envie de danser et nous relier plus intensément à la vie suffit ! (Pas besoin de savoir danser hein ! Je te vois venir !) .
SALLE POLYVALENTE Cesseras 34210 Hérault Occitanie +33 6 52 36 42 85
English :
Discover Biodanza with Eva in the Minervois: a joyful practice that links movement, music and emotion to stimulate vitality, creativity and human connection. Accessible to all, to dance life gently and deeply.
