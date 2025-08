Eva Hélia Pop électro Café de la Forge Guillac

Eva Hélia Pop électro

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Eva Hélia, jeune autrice-compositrice-interprète, vous embarque dans un voyage sensoriel où se croisent chanson française et pop électro contemporaine. Seule en scène, entourée de son piano et de ses machines, elle déploie un univers où chaque note résonne avec intensité. Entre douceur et puissance, Eva Hélia incarne une dualité vibrante elle navigue avec grâce entre tempêtes émotionnelles et instants suspendus, mêlant confidences intimes, pulsions de vie, énergie brute et danse instinctive. Dès 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

