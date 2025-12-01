Eva Jospin, Grottesco · Claire Tabouret, D’un seul souffle Grand Palais Paris

Eva Jospin réunit plus d’une quinzaine d’œuvres, certaines créées spécialement pour l’exposition et dévoilées pour la première fois, d’autres revisitant des motifs emblématiques de son travail. Le titre de l’exposition, « Grottesco », s’inspire de la légende d’un jeune Romain tombé par hasard dans une cavité où il découvre des fresques oubliées de la Domus Aurea. À partir de ce palais enseveli, semblable à une grotte, naît le « grotesque » dont Eva Jospin tire le fil : un style où le végétal, l’architectural et le fantastique s’entrelacent. Le parcours invite à une traversée dans un monde à part : promontoire, cénotaphe, grotte, ruines et forêt se succèdent, transformant sans cesse la perception et révélant de nouveaux motifs. Parmi les pièces inédites, une série de bas-reliefs brodés attire le regard. Fusion de textile et de sculpture, ces œuvres marquent une nouvelle étape dans la recherche d’Eva Jospin.

Claire Tabouret présente, dans une exposition intitulée « D’un seul souffle », les maquettes grandeur nature, esquisses et travaux préparatoires des six vitraux qu’elle a réalisés pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lauréate en décembre 2024 du concours organisé par le ministère de la Culture, en association avec l’atelier Simon-Marq, elle dévoile les coulisses de ce projet exceptionnel. Chaque maquette reproduit à taille réelle une baie du bas-côté sud de la cathédrale. Réalisés en monotype, technique d’impression que l’artiste pratique de manière fréquente, ils sont enrichis de pochoirs pour les rosaces et motifs décoratifs. Ces projets respectent ainsi la lumière neutre de l’édifice et créent une transition douce avec les vitraux de Viollet le Duc tout en proposant des couleurs vives et équilibrées. Inspirée par le thème de la Pentecôte, symbole d’unité et d’harmonie, Claire Tabouret vous invite à entrer dans l’intimité de son processus créatif et à vivre un moment rare : les coulisses d’une création hors norme.

L’exposition Claire Tabouret, D’un seul souffle bénéficie de la généreuse contribution de Mme Kristin Johnson et sa famille.

Le Grand Palais invite les artistes Eva Jospin et Claire Tabouret à investir deux galeries reliées par une même entrée. D’un côté, Grottesco, un parcours foisonnant de forêts, grottes et architectures imaginaires ; de l’autre, D’un seul souffle ou les coulisses d’un projet monumental : les futurs vitraux contemporains de Notre-Dame de Paris.

Du mercredi 10 décembre 2025 au dimanche 15 mars 2026 :

vendredi

de 10h00 à 22h00

mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h30

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-15T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T10:00:00+02:00_2025-12-10T19:30:00+02:00;2025-12-11T10:00:00+02:00_2025-12-11T19:30:00+02:00;2025-12-12T10:00:00+02:00_2025-12-12T22:00:00+02:00;2025-12-13T10:00:00+02:00_2025-12-13T19:30:00+02:00;2025-12-14T10:00:00+02:00_2025-12-14T19:30:00+02:00;2025-12-16T10:00:00+02:00_2025-12-16T19:30:00+02:00;2025-12-17T10:00:00+02:00_2025-12-17T19:30:00+02:00;2025-12-18T10:00:00+02:00_2025-12-18T19:30:00+02:00;2025-12-19T10:00:00+02:00_2025-12-19T22:00:00+02:00;2025-12-20T10:00:00+02:00_2025-12-20T19:30:00+02:00;2025-12-21T10:00:00+02:00_2025-12-21T19:30:00+02:00;2025-12-23T10:00:00+02:00_2025-12-23T19:30:00+02:00;2025-12-24T10:00:00+02:00_2025-12-24T19:30:00+02:00;2025-12-25T10:00:00+02:00_2025-12-25T19:30:00+02:00;2025-12-26T10:00:00+02:00_2025-12-26T22:00:00+02:00;2025-12-27T10:00:00+02:00_2025-12-27T19:30:00+02:00;2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T19:30:00+02:00;2025-12-30T10:00:00+02:00_2025-12-30T19:30:00+02:00;2025-12-31T10:00:00+02:00_2025-12-31T19:30:00+02:00;2026-01-01T10:00:00+02:00_2026-01-01T19:30:00+02:00;2026-01-02T10:00:00+02:00_2026-01-02T22:00:00+02:00;2026-01-03T10:00:00+02:00_2026-01-03T19:30:00+02:00;2026-01-04T10:00:00+02:00_2026-01-04T19:30:00+02:00;2026-01-06T10:00:00+02:00_2026-01-06T19:30:00+02:00;2026-01-07T10:00:00+02:00_2026-01-07T19:30:00+02:00;2026-01-08T10:00:00+02:00_2026-01-08T19:30:00+02:00;2026-01-09T10:00:00+02:00_2026-01-09T22:00:00+02:00;2026-01-10T10:00:00+02:00_2026-01-10T19:30:00+02:00;2026-01-11T10:00:00+02:00_2026-01-11T19:30:00+02:00;2026-01-13T10:00:00+02:00_2026-01-13T19:30:00+02:00;2026-01-14T10:00:00+02:00_2026-01-14T19:30:00+02:00;2026-01-15T10:00:00+02:00_2026-01-15T19:30:00+02:00;2026-01-16T10:00:00+02:00_2026-01-16T22:00:00+02:00;2026-01-17T10:00:00+02:00_2026-01-17T19:30:00+02:00;2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T19:30:00+02:00;2026-01-20T10:00:00+02:00_2026-01-20T19:30:00+02:00;2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T19:30:00+02:00;2026-01-22T10:00:00+02:00_2026-01-22T19:30:00+02:00;2026-01-23T10:00:00+02:00_2026-01-23T22:00:00+02:00;2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T19:30:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T19:30:00+02:00;2026-01-27T10:00:00+02:00_2026-01-27T19:30:00+02:00;2026-01-28T10:00:00+02:00_2026-01-28T19:30:00+02:00;2026-01-29T10:00:00+02:00_2026-01-29T19:30:00+02:00;2026-01-30T10:00:00+02:00_2026-01-30T22:00:00+02:00;2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T19:30:00+02:00;2026-02-01T10:00:00+02:00_2026-02-01T19:30:00+02:00;2026-02-03T10:00:00+02:00_2026-02-03T19:30:00+02:00;2026-02-04T10:00:00+02:00_2026-02-04T19:30:00+02:00;2026-02-05T10:00:00+02:00_2026-02-05T19:30:00+02:00;2026-02-06T10:00:00+02:00_2026-02-06T22:00:00+02:00;2026-02-07T10:00:00+02:00_2026-02-07T19:30:00+02:00;2026-02-08T10:00:00+02:00_2026-02-08T19:30:00+02:00;2026-02-10T10:00:00+02:00_2026-02-10T19:30:00+02:00;2026-02-11T10:00:00+02:00_2026-02-11T19:30:00+02:00;2026-02-12T10:00:00+02:00_2026-02-12T19:30:00+02:00;2026-02-13T10:00:00+02:00_2026-02-13T22:00:00+02:00;2026-02-14T10:00:00+02:00_2026-02-14T19:30:00+02:00;2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T19:30:00+02:00;2026-02-17T10:00:00+02:00_2026-02-17T19:30:00+02:00;2026-02-18T10:00:00+02:00_2026-02-18T19:30:00+02:00;2026-02-19T10:00:00+02:00_2026-02-19T19:30:00+02:00;2026-02-20T10:00:00+02:00_2026-02-20T22:00:00+02:00;2026-02-21T10:00:00+02:00_2026-02-21T19:30:00+02:00;2026-02-22T10:00:00+02:00_2026-02-22T19:30:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T19:30:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T19:30:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T19:30:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T22:00:00+02:00;2026-02-28T10:00:00+02:00_2026-02-28T19:30:00+02:00;2026-03-01T10:00:00+02:00_2026-03-01T19:30:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T19:30:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T19:30:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T19:30:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T22:00:00+02:00;2026-03-07T10:00:00+02:00_2026-03-07T19:30:00+02:00;2026-03-08T10:00:00+02:00_2026-03-08T19:30:00+02:00;2026-03-10T10:00:00+02:00_2026-03-10T19:30:00+02:00;2026-03-11T10:00:00+02:00_2026-03-11T19:30:00+02:00;2026-03-12T10:00:00+02:00_2026-03-12T19:30:00+02:00;2026-03-13T10:00:00+02:00_2026-03-13T22:00:00+02:00;2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T19:30:00+02:00;2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T19:30:00+02:00

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo