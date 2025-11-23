Eva Jospin, Grottesco · Claire Tabouret, D’un seul souffle Grand Palais Paris
Eva Jospin, Grottesco · Claire Tabouret, D’un seul souffle
Grand Palais 1 Avenue Winston Churchill Paris Paris
Début : Lundi 2025-12-10
fin : 2025-03-15
2025-12-10
Du 10 décembre 2025 au 15 mars 2026, le Grand Palais accueille Eva Jospin, Grottesco · Claire Tabouret, D’un seul souffle, une immersion entre sculptures monumentales et vitraux inspirés de Notre-Dame. Un rendez-vous culturel incontournable à Paris.
English :
From December 10 2025 to March 15 2026, the Grand Palais welcomes Eva Jospin, Grottesco Claire Tabouret, D?un seul souffle, an immersion between monumental sculptures and stained-glass windows inspired by Notre-Dame. An unmissable cultural event in Paris.
German :
Vom 10. Dezember 2025 bis zum 15. März 2026 empfängt das Grand Palais Eva Jospin, Grottesco Claire Tabouret, D?un seul souffle, ein Eintauchen zwischen monumentalen Skulpturen und von Notre-Dame inspirierten Glasfenstern. Ein unumgängliches kulturelles Ereignis in Paris.
Italiano :
Dal 10 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, il Grand Palais ospiterà Eva Jospin, Grottesco Claire Tabouret, D?un seul souffle, una mostra immersiva con sculture monumentali e vetrate ispirate a Notre-Dame. Un evento culturale imperdibile a Parigi.
Espanol :
Del 10 de diciembre de 2025 al 15 de marzo de 2026, el Grand Palais acogerá Eva Jospin, Grottesco Claire Tabouret, D?un seul souffle, un espectáculo de inmersión con esculturas monumentales y vidrieras inspiradas en Notre-Dame. Una cita cultural ineludible en París.
