Eva Lavoix & Salma Blancharde Marseille 2e Arrondissement

Eva Lavoix & Salma Blancharde

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 21h. 16 Rue De L’evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-06 21:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Eva Lavoix écrit ses propres chansons en collaboration avec différents musiciens, flirtant avec le jazz, le blues, la soul et l’Americana. Avec des paroles intenses et juste ce qu’il faut de sarcasme, Eva raconte sa vie une histoire honnête, authentique et profondément sincère. Ajoutez à cela une performance expressive et pleine d’émotion, et vous savez que la soirée sera mémorable.

Cette soirée, Eva partagera la scène avec la talentueuse et prometteuse pianiste Salma Blancharde.



– Jazz, Blues & Soul

Pour l’écouter

https://open.spotify.com/artist/2zCV0wPGB357uNxDoQsJLt…



PAF 8 € (placement libre, sans réservation)

Inscrivez-vous sur l’évènement facebook https://www.facebook.com/events/1837653390172035



Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée



Parking Mairie Joliette

INFO & RESA TABLES www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20 .

16 Rue De L’evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

With intense lyrics and just the right amount of sarcasm, Eva tells her life story: honest, authentic and deeply sincere. Add to this an expressive and emotional performance, and you know it’s going to be a memorable evening.

German :

Mit intensiven Texten und genau dem richtigen Maß an Sarkasmus erzählt Eva ihr Leben: eine ehrliche, authentische und zutiefst aufrichtige Geschichte. Dazu kommt noch eine ausdrucksstarke und emotionale Performance und Sie wissen, dass der Abend unvergesslich wird.

Italiano :

Con testi intensi e la giusta dose di sarcasmo, Eva racconta la sua vita: onesta, autentica e profondamente sincera. Se a questo si aggiunge una performance espressiva ed emotiva, si capisce che sarà una serata da ricordare.

Espanol :

Con letras intensas y la dosis justa de sarcasmo, Eva cuenta la historia de su vida: honesta, auténtica y profundamente sincera. Si a eso le añadimos una actuación expresiva y emotiva, sabes que va a ser una noche para recordar.

