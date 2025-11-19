Eva Luisa Tablao La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Eva Luisa Tablao

Samedi 7 février 2026 de 19h à 21h30. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 15 EUR

Le spectacle met à l’honneur l’alchimie entre les 4 protagonistes du flamenco: le chant, la guitare, le cajón et la danse par l’interprétation de styles emblématiques Cantiñas, Tarantos, Siguiriya et Soleares.

Une invitation à célébrer la passion du flamenco.



Danseuse et chorégraphe vivant près d’Alès, Eva Luisa se forme dès l’adolescence en Espagne auprès d’artistes et professeurs de renommée internationale Pastora Galvan, Eva Yerbabuena, Andrès Marín et Manuela Carpio. En 2007 elle fonde la Compagnie Luisa et produit alors plusieurs spectacles Flamenco por dentro, Mujeres en Cuadro qui remporte le prix jeunes espoirs du flamenco au festival international de flamenco de Genève ou encore Acuérdate présenté dans de nombreux festivals (Nîmes, Mont de Marsan, Rivesaltes). Ses nombreuses activités l’amènent à rencontrer en 2016 la guitariste Lydie Fuerte. Élargissant son répertoire en adaptant son baile flamenco à l’univers personnel et poétique de la musicienne et après plusieurs années de complicité, les deux artistes créent en 2019 le spectacle Luz . Ce spectacle a été joué au Musée de la Romanité dans le cadre du Festival Flamenco de Nîmes en 2024 et a tourné en France, Allemagne et Suisse. Eva Luisa poursuit sa quête d’un flamenco personnel et sincère avec de nouvelles créations comme “De mi Recreo” ou “Amar y bailar”.



Avec Emilio Cortes (chant), Juan Luis Fernandez (percussions) et Manuel Gómez (guitare) .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 11 61 contact@lameson.com

English :

The show showcases the alchemy between the 4 protagonists of flamenco: song, guitar, cajon and dance, through the interpretation of emblematic styles: Cantiñas, Tarantos, Siguiriya and Soleares.

German :

Die Show zeigt die Alchemie zwischen den vier Protagonisten des Flamencos: Gesang, Gitarre, Cajon und Tanz.

Italiano :

Lo spettacolo mette in scena l’alchimia tra i 4 protagonisti del flamenco: canto, chitarra, cajon e danza, attraverso l’interpretazione di stili emblematici: Cantiñas, Tarantos, Siguiriya e Soleares.

Espanol :

El espectáculo muestra la alquimia entre los 4 protagonistas del flamenco: cante, guitarra, cajón y baile, a través de la interpretación de estilos emblemáticos: Cantiñas, Tarantos, Siguiriya y Soleares.

