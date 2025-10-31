EVA Spécial Halloween EVA Limoges

EVA 56 Avenue du Général Martial Valin Limoges Haute-Vienne

Plongez dans l’ambiance d’Halloween chez EVA Limoges ! Une soirée terrifiante vous attend avec 10 % de réduction pour tous les joueurs déguisés sur les sessions et consommations, une session offerte aux trois meilleurs joueurs, cocktails à thème et un DJ set survolté. Préparez-vous à affronter la nuit… les plus courageux seront récompensés ! .

+33 6 72 82 44 21 limoges@eva-stadium.gg

