EVA Spécial Halloween EVA Limoges
EVA Spécial Halloween EVA Limoges vendredi 31 octobre 2025.
EVA Spécial Halloween
EVA 56 Avenue du Général Martial Valin Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Plongez dans l’ambiance d’Halloween chez EVA Limoges ! Une soirée terrifiante vous attend avec 10 % de réduction pour tous les joueurs déguisés sur les sessions et consommations, une session offerte aux trois meilleurs joueurs, cocktails à thème et un DJ set survolté. Préparez-vous à affronter la nuit… les plus courageux seront récompensés ! .
EVA 56 Avenue du Général Martial Valin Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 82 44 21 limoges@eva-stadium.gg
English : EVA Spécial Halloween
German : EVA Spécial Halloween
Italiano :
Espanol : EVA Spécial Halloween
L’événement EVA Spécial Halloween Limoges a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Limoges Métropole