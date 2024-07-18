Évadez-vous avec Nominoë … Jeu d’évasion Escape game Lieu-dit la Bataille Route de Redon Bains-sur-Oust

Lieu-dit la Bataille Route de Redon La Bataille Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Début : 2024-07-18 15:00:00

fin : 2024-07-18 17:00:00

2024-07-18 2025-07-31 2025-08-14

Partez à la découverte des origines du royaume breton au IXè siècle, le siècle de Nominoë, à travers un jeu d’évasion à faire en famille ou entre amis. Enigmes à résoudre, course d’orientation, recherche d’indices, défis à relever … autant d’épreuves qui vous seront proposées pour suivre la piste de Nominoë et percer les mystères de sa victoire à la bataille de Ballon, guidé par un joker facétieux qui vous mènera de surprise en surprise.

Lieu de RDV nouveau parking du Mémorial Nominoë.

A partir de 4 ans .

Lieu-dit la Bataille Route de Redon La Bataille Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 06 04

