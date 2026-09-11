Évadez-vous en Gascogne !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Évadez-vous en Gascogne ! Samedi 19 septembre, 08h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Un weekend sous le signe de la Gascogne et des mousquetaires !

Mais aussi une programmation autour de 400 000 ans d’histoire(s) en collection et des balades proposées par Bordeaux Patrimoine Mondial

Culture paysanne, occitane et artisanat

De 11 à 18h :

Découverte de l’artisanat avec nos fournisseurs locaux qui présenteront et feront déguster leurs produits : repartez avec un beau et bon souvenir du musée !

Dans les espaces dédiés au 21e siècle, Caitlin Rousseau, doctorante, accompagnée d’agriculteurs, et Laurent Védrine, directeur du musée, présenteront des techniques agricoles d’hier et d’aujourd’hui grâce à des outils sortis tout droit des réserves pour l’occasion.

Avec l’Ostau Occitan, découvrez la langue régionale du Sud-Ouest, mise en avant lors de cette édition, placée sous le thème du « patrimoine en danger ». Profitez-en pour découvrir la carte du Bordeaux occitan !

Visites commentées et atelier :

À 11h et 14h : Elle était une fois en Gascogne. Filles, déesses, sorcières, chevaleresses, viennent de toute la Gascogne pour conter leurs histoires aux enfants, dès 4 ans.

À 11h et 16h30 : Les Toiles de l’Athénée dont La Forêt landaise, La Vigne et le vin ou encore L’Agriculture, magnifiques témoignages du Sud-Ouest et de la Gascogne.

De 14h à 17h : Arnaudin Remix – Gasconha revisitada. Plongez dans l’univers sensible et intemporel de Félix Arnaudin et revisitez la mémoire d’un territoire, entre traditions, paysage et visage oublié à la manière de grands artistes, dès 4 ans

Bal trad’

De 16h à 18h : Clôturez cette journée en dansant sur le parvis du musée à l’occasion d’un bal gascon animé par le duo de musiciens Lo Lop e la Lèbre ! Ambiance festive (et régionale) garantie !

Dans la bibliothèque du musée

Le Centre national Jean Moulin sort de sa réserve !

À 11h30, 14h et 16h : Venez découvrir des objets et des documents inédits issus des collections du Centre national Jean Moulin.

Tout public.

Visite de la bibliothèque et présentation d’ouvrages patrimoniaux.

À 15h et 17h

Tout public.

Avec Bordeaux Patrimoine Mondial

De 14h à 18h : Le concierge vous accueille

Un personnage étrange aurait été aperçu en train de déambuler dans le musée d’Aquitaine.

En effet, un ancien gardien de la faculté de Bordeaux serait revenu d’entre les morts pour hanter le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial. Et apparemment, il serait là pour surveiller les lieux tout l’après-midi. Il parait qu’il connait l’histoire du site et de la ville comme sa poche, mais soyez prudent, il semble qu’il soit resté très strict sur la discipline depuis tous ces étudiants…

À 10h30 : Laissez-vous conter Saint-Augustin

Des anciens domaines de plaisance au quartier des grands équipements médicaux et sportifs, partez à la rencontre de ce quartier extra Boulevards. Riche d’une architecture remarquable entre échoppes et maisons Art déco, ce quartier qui connut un développement spectaculaire à la fin du 19e siècle, ne manquera pas de vous charmer.

Rdv place de l’église Saint-Augustin

À 14h30 : Laissez-vous conter Nansouty

C’est dans ce quartier que de nombreux cheminots élurent domicile à la fin du 19e siècle. Ce fut aussi le siège de riches industries. Mais c’est par son architecture scolaire et domestique que Nansouty se distingue dans le paysage de la banlieue sud de Bordeaux. A l’issue d’une balade entre histoire et lieux remarquables du quartier, une surprise vous attend !

Rdv à l’angle de la rue de Bègles et de la rue Roger-Mirassou

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/409

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/409 »}]

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© Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux