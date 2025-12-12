EVALINA ET LA HOTTE DU PERE NOEL – COMEDIE DE BESANCON Besancon

EVALINA ET LA HOTTE DU PERE NOEL Début : 2025-12-21 à 10:30. Tarif : – euros.

À quelques jours de Noël, c’est la panique à la fabrique de jouets : la hotte du Père Noël a disparu ! Sans elle, impossible de livrer les cadeaux. Evalina, l’assistante en chef du Père Noël, décide alors de partir à sa recherche. Armée de son courage maladroit et de son grand cœur, elle va alors traverser une forêt enneigée, réveiller les animaux endormis et résoudre des énigmes. Mais tic-tac Evalina, le temps presse! Un spectacle drôle, interactif et plein de tendresse, pour faire briller les yeux des petits et réchauffer les cœurs des grands.

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25