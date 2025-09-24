Évaluation de bijoux Saint-Colomb-de-Lauzun

Évaluation de bijoux Saint-Colomb-de-Lauzun mercredi 24 septembre 2025.

Évaluation de bijoux

Route de Monbahus Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

L’association The Old School vous propose d’apporter vos bijoux de style Antiques Roadshow pour une évaluation avec Tara Mansell, artiste et créatrice de bijoux.

Route de Monbahus Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 60 54 admin@oldschoolfrance.com

English : Évaluation de bijoux

The Old School association invites you to bring your « Antiques Roadshow » jewelry for an appraisal with artist and jewelry designer Tara Mansell.

German : Évaluation de bijoux

Der Verein The Old School schlägt vor, dass Sie Ihren Schmuck im Stil der « Antiques Roadshow » für eine Bewertung mit der Künstlerin und Schmuckdesignerin Tara Mansell mitbringen.

Italiano :

L’associazione Old School vi offre la possibilità di portare i vostri gioielli in stile « Antiques Roadshow » per una valutazione con Tara Mansell, artista e designer di gioielli.

Espanol : Évaluation de bijoux

La asociación Old School le ofrece la oportunidad de traer sus joyas al estilo de « Antiques Roadshow » para que las valore Tara Mansell, artista y diseñadora de joyas.

