Évaluez Votre Potentiel sur les métiers de l’industrie ! Agence COUTANCES Coutances

Évaluez Votre Potentiel sur les métiers de l’industrie ! Lundi 24 novembre, 13h00 Agence COUTANCES Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T13:00:00 – 2025-11-24T15:30:00

Fin : 2025-11-24T13:00:00 – 2025-11-24T15:30:00

Venez découvrir et mettre en avant vos habilités au travers d’exercices sous forme de mises en situation par le biais du digital afin d’envisager pourquoi pas de vous orienter vers le secteur de l’industrie !

Présentation des événements professionnels programmés sur le bassin ainsi que les entreprises recruteuses. Présentation de la démarche de la détection de potentiel Passage d’exercices de mises en situation par le biais du digital sur tablettes Correction Restitution des résultats par télép

Agence COUTANCES 50200 Coutances Coutances 50200 Manche Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519686 »}]

Venez découvrir et mettre en avant vos habilités au travers d’exercices sous forme de mises en situation par le biais du digital afin d’envisager pourquoi pas de vous orienter vers le secteur de l’ind 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie agroalimentaire