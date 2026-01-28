EVASION CELTIQUE Dune Laurence Entreprise La Belle Etoile Saintes
Dune Laurence Entreprise La Belle Etoile 20 rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
2026-02-14
Evasion celtique chansons celtiques accompagnées à la harpe et à la guitare suivie d’un apéro étoilé.
Dune Laurence Entreprise La Belle Etoile 20 rue Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 41 92 contact@belle-etoile-saintes.com
English :
Evasion celtique: Celtic songs accompanied by harp and guitar, followed by a starry aperitif.
