EVASION CELTIQUE Dune Laurence Entreprise La Belle Etoile Saintes

EVASION CELTIQUE Dune Laurence Entreprise La Belle Etoile Saintes samedi 14 février 2026.

EVASION CELTIQUE

Dune Laurence Entreprise La Belle Etoile 20 rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00

Date(s) :
2026-02-14

Evasion celtique chansons celtiques accompagnées à la harpe et à la guitare suivie d’un apéro étoilé.
  .

Dune Laurence Entreprise La Belle Etoile 20 rue Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 41 92  contact@belle-etoile-saintes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evasion celtique: Celtic songs accompanied by harp and guitar, followed by a starry aperitif.

L’événement EVASION CELTIQUE Saintes a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge